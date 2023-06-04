إيداع ملفات الترشح للتوظيف برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بداية من الغد وهذه الشروط

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء. إلى إيداع ملفات ترشحهم للمشاركة في التوظيف برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بالمؤسسات الجامعية عبر المنصة الرقمية. وذلك بداية من يوم غد الإثنين وإلى غاية يوم الأحد 25 جوان.

وأنهت الوزارة في بيان لها إلى علم حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء. الذين سجلوا أنفسهم في المنصة الرقمية لإحصاء حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير. أنهم مدعوون إلى إيداع ملفات ترشحهم للمشاركة في التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”. بالمؤسسات الجامعية بعنوان سنة 2023، وذلك باستعمال نفس الحساب الإلكتروني الذي سجلوا به سابقا.

وقد حددت فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية من يوم الإثنين 5 جوان 2023. على الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية يوم الأحد 25 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل.

ملف الترشح:

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يشتمل ملف الترشح على:

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة.

-استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح وتودع عبر المنصة الرقمية. تحمل من موقع الواب للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري).

-نسخة من شهادة عدم العمل مصادق عليها من طرف مصالح البلدية.

-نسخة من الوثائق التي تثبت الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبته وتخصصه. قبل أو بعد الحصول على الشهادة المطلوبة.

-نسخة من المقالات العلمية والمداخلات ونسخة من صفحة الكتاب العلمي. التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء”.

-شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس. بمؤسسات التعليم العالي، عند الاقتضاء.

-شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح في مجال التدريس. بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، في المؤسسات التابعة لقطاعات النشاط الأخرى، عند الاقتضاء.

-شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المتحصل عليها من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة. بعنوان شغل مناصب التأطير على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية و/ أو المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. عند الإقتضاء.

-نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.

ويتعين على كل مترشح أن “يختار قائمة المؤسسات الجامعية التي يرغب التوظيف بما حسب الأولوية التي تبينها المنصة”. وأن “يتبع كل الخطوات والمراحل حسب ما تمليه المنصة قبل أن يصادق على ملف ترشحه”، على أن

وتوجه ملفات المترشحين إلكترونيا إلى المؤسسات الجامعية المعنية بالتوظيف.