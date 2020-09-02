إيداع ملفات التقاعد قبل 31 أكتوبر والتعهد بعدم التراجع عن القرار

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية، أمرتهم من خلالها بتقدم المعنيين بالتقاعد لهذه السنة وإيداع ملفاتهم على مستوى مكاتب التقاعد.

وحددت وزارة التربية فترة ايداع ملفات التقاعد خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر من السنة الجارية .

ويتعلق الأمر بالموظفين الذين سن 60 سنة قبل 31 أوت الماضي، وكذا النساء العاملات اللائي وصلن سن 55 سنة بدون أطفال و52 سنة للعاملة التي لديها ثلاث اطفال.

بالإضافة إلى العاملة التي بلغت سن 53 سنة ولديها طفلين، و54 سنة للعاملة التي لديها طفل واحد، ولديها أقدمية في منصبها لمدة 15 سنة .

وطلبت الوزارة من المعنيين ارسال شهادات ميلادهم وطلبات الإحالة على التقاعد في أقرب الآجال مع تقديم تعهد بعدم التراجع عن قرار التقاعد.

من جهة أخرى وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة إلى مديريات التربية أمرتهم من خلالها بالشروع في إحصاء موظفي التربية المولودين قبل 31 أوت 1965 قصد احالتهم على التقاعد باعتبار أنهم بلغوا سن الـ 60 سنة .