إيداع ملفات التقاعد لموظفي التربية يوم 6 جانفي المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إنطلاق عملية إيداع ملفات التقاعد الخاصة بموظفيها إبتداءً من 6 جانفي إلى 18 فيفري 2020.

كما أمرت الوزارة بمراقبة الملفات على مستوى مكاتب التقاعد قبل إيداعها لدى صندوق التقاعد، مؤكدة أنّ نشاط الموظف يتوقف إبتداءً من الفاتح سبتمبر 2020.

وهذا حسب التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مديري الأطوار التعليمة الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”.

وأمرت الوزارة في ذات التعليمة مصالحها بعدم قبول أي ملف يودع خارج المواعيد، وأي ملف لا يستوفي الشروط فهو مرفوض.

كما الوزارة أنه بإمكان الموظف أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات، غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها إبتداء من سن الخامسة والخمسين كاملة قابلة للتخفيض بمعدل سنة واحدة لكل طفل، لتصل إلى 52 سنة.