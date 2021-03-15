إيداع ملفات تقاعد عمّال التربية قبل 31 أوت

قصد ضبط قائمة المناصب الشاغرة وتحويل المقبولين في الحركة التنقلية

حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ 31 أوت القادم، كآخر أجل لاستقبال ملفات الأساتذة وعمال التربية المقبلين على التقاعد للسنة الدراسية 2020 – 2021.

وجهت مديرية تسيير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، ومنها إلى المؤسسات التربوية، أمرت فيها الموظفين الذين وصلوا السن القانوني، بتقديم طلبات التقاعد في أجل لا يتعدى 31 أوت القادم.

وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 31 أوت، كآخر أجل لاستقبال الملفات الخاصة بالتقاعد بالنسبة للمواطنين الذين وصلوا السن القانونية، وقد اشترطت الوصاية العديد من الشروط، أهمها ضرورة إيداع الملفات في الوقت المحدد، ومن يخالف الشرط، يحرم من التقاعد الخاص بالسنة الدراسية، ويكون مجبرا على الانتظار إلى غاية السنة المقبلة.

وجاء في المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، بأ “أي موظف يقدّم طلبه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التراجع عنه، لأنه سيعلن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمة”.

كما تضمنت المراسلة بأن “أي موظف لا يقدّم طلبه، سيكون مجبرا على إتمام السنة الدراسية 2020 – 2021 ولا يمكنه الاستفادة من التقاعد خلالها”.

واشترطت المراسلة على أن يكون السن القانوني للتقاعد 59 سنة للرجال و32 سنة خدمة و 45 سنة للنساء أو 52 سنة، ولديها 3 أطفال فوق 8 سنوات إلى غاية 31 أوت 2021.

هذا ويتكون ملف التقاعد من العديد من الوثائق، تتمثل في طلب خطي مصادق عليه في البلدية، مع تحديد نوع التقاعد للرجال من دون شرط السن والنساء التقاعد المباشر، نسخة من شهادة الميلاد من دفتر الأصلي.

نسخة من شهادة الميلاد من الدفتر الأصلي للزوجة، عقد الزواج، صورة لبطاقة الضمان الاجتماعي مصادق عليها، وتكون الأولى والثانية، أو شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية ١، صورتان شمسيتان، صك بريدي مشطوب، تصريح شرفي بعدم عمل الزوجة بالشهود أو شهادة عمل في حالة العمل، صورة لبطاقة التعريف الوطني.