إيداع ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه رقميا بداية من 20 أكتوبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء جديد يخص مناقشة أطروحة الدكتوراه. أين ألزمت الطلبة المترشحين بضرورة إيداع ملف المناقشة عبر أرضية بروغرس، وهذا بداية من 20 أكتوبر القادم.

ويتزامن هذا مع القرار الذي اتخذته الوزارة المتعلق بمشروع “الجودة” قصد محاربة السرقة العلمية. بالإضافة كذلك إلى تنصيب لجان أخلاقية وإنشاء قاعدة بيانات لكل البحوث للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت لصيقة برسائل التخرج.

و من المنتظر أن تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا في تنصيب لجان اخلاقية على مستوى كل المؤسسات الجامعية. قصد القضاء على السرقة العلمية ” البلاجيا ” التي باتت لصيقة بمذكرات التخرج لمختلف المستويات في المؤسسات الجامعية.

وسيتم تنصيب هذه اللجان على مستوى كل جامعة يرأسها بروفيسور يكون على علاقة بالاعلام الآلي، حيث سيتم وضع كل الرسائل التي تم مناقشتها في قاعدة بيانات. كما يتم تشفير كل مذكرة وهذا بتفادي السرقة العلمية .

هذا وسيتم إعلام رؤساء الجامعات بالقواعد المتعلقة بالوقاية من البلاجيا ومكافحتها وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة مظاهر السرقة العلمية والغش والإèنتحال في الأعمال العلمية المطالب بها