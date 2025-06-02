إيداع ملف المسارات الثقافية للأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية لدى “اليونيسكو”

أكد وزير الثقافة والفنون زهير بللو، اليوم الاثنين بعين تموشنت، أنه تم إيداع لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، ملف المسارات الثقافية الخاصة بالأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية المتواجدة على المستوى الوطني من أجل التصنيف.

وأبرز الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى المنطقة أن “ولاية عين تموشنت معنية بملف المسارات الثقافية الخاصة بالأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية الذي تم إيداعه لدى منظمة اليونيسكو من خلال ضريح الملك سيفاكس”. مشيرا إلى أن الولاية تتوفر على مقومات تراثية وأثرية تجعلها وجهة لعلماء الآثار.

وأعلن بللو، في تصريح إعلامي أنه بالنظر إلى المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها الولاية، سيتم “قبل نهاية السنة الجارية” تنظيم ورشة وطنية من أجل تثمين كل المواد الثقافية وجعلها موارد تعود بالفائدة على الولاية وتساهم في التنمية الثقافية والسياحية.

كما أكد التزام وزارة الثقافة والفنون بدعم التظاهرات التي تنظم بعين تموشنت. والمتمثلة في المهرجان الوطني لعرائس القراقوز ومهرجان لتطوير الآلات الموسيقية النحاسية المعروفة بها المنطقة. وكذلك أيام مسرح الشباب التي ستقام قبل نهاية السنة الجارية.

وزار الوزير مقر بلدية عين تموشنت، حيث وجه تعليمات بإيفاد خبراء من المتحف الوطني للفنون الجميلة لتشخيص الحالة المعمارية لهذا المرفق. ودراسة إمكانية تسجيل عملية لتأهيله.

وبالمتحف العمومي “قادة برحو” بالمدينة ذاتها، زار بللو معرضا استحضر مختلف المحطات التاريخية للأمير عبد القادر. وعاين مختلف أجنحة المتحف الذي يتوفر على لقى أثرية تعود إلى الفترات الجيولوجية القديمة ومرورا بفترة ما قبل التاريخ.

كما أشرف بالمناسبة على عملية توزيع 3600 كتاب على ثلاث بلديات. وثلاث مؤسسات استشفائية عمومية، ومؤسسات لإعادة التربية والتأهيل. ومؤسسات تابعة لقطاع النشاط الاجتماعي.

وكانت قاعة سينما “فلاوسن” بعين تموشنت محل تدشين من طرف الوزير بعدما شهدت عملية ترميم واعادة تأهيل. وأشرف بها على انطلاق فعاليات أيام “سيفاكس” للفيلم الوثائقي المنظمة على مدار يومين. وتتضمن تقديم 12 فيلما وثائقيا بحضور كوكبة من المخرجين الجزائريين.

وصرّح الوزير بالمناسبة أن افتتاح هذه القاعة للسينما المزودة بأحدث التجهيزات، والتي تعد الثانية من نوعها بالولاية. تدخل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لخلق صناعة سينمائية.

كما عاين زهير بللو، أيضا أشغال تهيئة ملحقة دار الثقافة “عيسى مسعودي”. وطاف بعدد من الورشات الفنية لهذا المرفق.

كما أشرف على التوقيع على اتفاقيات لمشاريع الدعم العمومي للوزارة والولاية للسنة الجارية. تم بموجبها دعم 11 مشروعا ثقافيا جمعويا في إطار تنشيط المحيط الثقافي خلال الفترة الصيفية.

وببلدية الأمير عبد القادر، زار الوزير النصب التذكاري المخلد لمعاهدة “تافنة”، وتلقى عرضا حول مشروع تهيئة هذا الموقع المتربع على مساحة 7500 متر مربع بخلق فضاءات استجمام وقطب تجاري يتم التكفل بإنجازه ضمن ميزانية البلدية.

ومن جهة ثانية، قدمت للوزير بالموقع الأثري “سيفاكس” (بلدية الامير عبد القادر) دراسة مخطط حماية الموقعين الأثريين الضريح الملكي “سيفاكس” و”سيقا” من طرف مكتب دراسات متخصص.