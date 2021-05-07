إيداع ملف عطلة الأمومة عن بعد

العملية تتم عن طريق تطبيق “الهناء”

أعلنت وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن إدراج خدمة جديدة لفائدة النساء الأجيرات الحوامل، وذلك عبر تطبيق “الهناء”، الذي يمكنهن من التصريح بعطلة الأمومة ودفع الملف بهدف الاستفادة من حقهن في عطلة الأمومة من دون عناء التنقل إلى الصندوق.

وأوضحت الوكالة أنه في إطار الحملة التحسيسية التي أطلقتها ابتداء من ماي وإلى غاية 1 جوان المقبل، من أجل إعلام وتحسيس المواطن بالخدمات الرقمية التي يقدمها في إطار القضاء على البيروقراطية والتكفل الأنجع بانشغالاتهم، وعلاوة على التسهيلات التي تم إدراجها عبر فضاء “الهناء”، أدخل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مؤخرا، خدمة أخرى عبر نفس الفضاء، والتي تمكن النساء الأجيرات الحوامل التصريح بعطلة الأمومة ودفع الملف الذي يمكنهن من الاستفادة من حقهن في عطلة الأمومة “98 يوما” من دون عناء التنقل إلى الصندوق، وذلك عن طريق تحميل تطبيق “الهناء” على الهاتف النقال أو على الكومبيوتر.

وأكد المصدر أن هذه الخدمة الجديدة تدخل ضمن “البرنامج المسطر من الوزارة الوصية وتنفيذا للتعليمات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وعصرنتها، وكذا أنسنة العلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات الإدارية، حيث أدرج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، جملة من الخدمات الإلكترونية لفائدة المِؤمّن لهم اجتماعيا وأرباب العمل”.

وفي إطار عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي، انتهجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مخطط استراتيجي يهدف إلى “التحسين المتواصل للخدمات المعروضة على المواطنين، وذلك عبر الرقمنة والحوسبة عن بعد للإدارة، حيث يتوفر القطاع على 118 خدمة إلكترونية، تقدم عبر أكثر من 35 منصة رقمية، تهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات”.