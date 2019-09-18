عاجل

إيداع موسى بن حمادي الحبس المؤقت

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
إيداع موسى بن حمادي الحبس المؤقت
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الأربعاء، إيداع وزير الاتصال السابق، موسى بن حمادي الحبس المؤقت بالحراش.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701691

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com