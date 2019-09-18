إيداع موسى بن حمادي الحبس المؤقت

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عبر أولياء التلاميذ المعوزين بمدرسة بلغزالي محمد بالنعامة، عن إستيائهم من المحافظ الفارغة المقدمة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.
وتم دعوة الأولياء، من طرف مديرة…
تم اليوم الأربعاء، بدلس، انتشال جثث 4 حراقة وإنقاذ 5 آخرين، فيما يجري البحث عن 8 مفقودين.
وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن القارب انطلق من…
نجحت فرق التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة اليوم في انقاذ كلب، عالق داخل بئر جاف.
وحسب ذات الجهة، يبلغ عمق البئر 25…
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