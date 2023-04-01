إيداع موظف بالمحافظة العقارية في البليدة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بإيداع المدعو ع. س وهو موظف بمحافظة العقارية بالبليدة الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهمة التزوير في بطاقة عقارية.

وحسب ذات المصدر فإن هذا الاخير قام بإضافة اسماء أخرى في بطاقة العقارية بشكل غير قانوني، وهو أدى بصاحب البطاقة العقارية بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن.

التي فتحت تحقيقا معمق وتقديم المتهم إلى الجهات القضائية اين صدر في حقه أمر ايداع في انتظار المحاكمة.

للإشارة فإن بطاقة العقارية هي ثيقة تصدر عن مسح الأراضي تثبت انه مزور عملية المسح على الملكية المعنية. وتتوفر على معلومات المسح (القسم و الرقم.) معلومات سند الملكية ( نوع العقد تاريخه حجم ورقم.