إيداع مير السانية الحبس في قضايا فساد بوهران

أودَعَ وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بوهران رئيسَ بلدية السانية بالعهدة الحالية “ش.ج” رهن الحبس المؤقت، فيما تم أيضا إيداع ثلاثة مقاولين الحبس بعد متابعتهم في قضايا إبرام صفقات مشبوهة، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات الغير، وتبديد المال العام.

علما أنه تم، الشهر الماضي، إيداع رئيس بلدية أرزيو “ج.ب” الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام قاضي التحقيق لمحكمة السانية، بتهم سوء تسيير ممتلكات البلدية، ومنح امتيازات غير مبررة.

في حين تم، شهر جويلية الماضي، إيداع رئيس بلدية بوسفر الحبس، بعد متابعته في قضايا فساد.