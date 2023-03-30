إيداع مير تسالة المرجة الحبس بتهمة الرشوة

تمكنت مصالح شرطة بئر توتة التابعة لأمن العاصمة، يوم الإثنين الماضي، وفي حدود الساعة 22:30، من توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة المرجة، متلبسا في قضية رشوة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة المرجة، متلبسا في قضية رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم.

وتلقاى ذات المسؤول، الرشوة، من مقاول، مقابل تسوية وضعيته المالية العالقة، الناجمة عن إنجاز مشروع بذات البلدية.

وتم إيداع رئيس البلدية رهن الحبس المؤقت، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة البليدة.