إيداع “مير” في “وادي اسلي” الحبس المؤقت.. ومنتخبون ومقاول تحت الرقابة القضائية

بتهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون

أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة تنس لدى مجلس قضاء الشلف، أمس الأربعاء، بإيداع رئيس بلدية “وادي اسلي” رهن الحبس المؤقت، فيما تقرر وضع مقاول ومنتخبين تحت الرقابة القضائية.

ووجهت لرئيس بلدية “وادي اسلي” ومنتخبين معه في المجلس، إلى جانب مقاول، تهما تتعلق بالفساد والرشوة، منها استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة وإبرام صفقة مخالفة للقانون.

وحسب مصادر محلية مطلعة تحدثت لـ”النهار”، فإن القضية تعود إلى أشهر مضت، عندما قامت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق في قضية استفادة إحدى المقاولات من مشروع بطريقة مخالفة للإجراءات المتعارف عليها، لتخلص التحقيقات إلى إعداد ملف قضائي وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة تنس، الذي استمع، أمس، إلى أقوال عدد من الشهود والمتهمين في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من بلديات ولاية الشلف، باتت محل تحقيقات قضائية حول قضايا فساد، مست عددا من رؤساء البلديات ومنتخبين، على غرار بلديات “الأبيض مجاجة، مصدق، تلعصة، الشلف، بريرة، أولاد بن عبد القادر ووادي اسلي”.