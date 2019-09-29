إيداع ناشطين اثنين في حركة “راج” حبس الحراش

أمر ظهيرة اليوم قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بإيداع ناشطين اثنين بحركة “راج” رهن الحبس المؤقت.

الناشطان تم ايداعهما الحبس على ذمة التحقيق بتهمة رفع شعارات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وجاء أمر إلايداع عقب مثول المعنيين ويتعلق الأمر بكل من “كريم.ب”و “احسن.ق” أمام وكيل الجمهورية من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد.

المتهمان الموقوفان جرى توقيفهما الخميس الفارط بساحة البريد المركزي بالعاصمة الخميس الفارط ليحالا أمام الجهات الأمنية التحري معهما حول الوقائع المنسوبة إليهما.