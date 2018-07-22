إيداع نصّاب الحبس انتحل صفة وزير الداخلية الأسبق لمصر

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين في القاهرة، إيداع شخص الحب على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

لاتهامه بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق بمنطقة عابدين، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.

وأشارت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة، أن المتهم يدعى “م.ن”. انتحل صفة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق.

من أجل تعيين عدد من الشباب في محافظة القاهرة.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بانتحاله صفة وزيرالداخلية من أجل تعيين ونقل عدد من الشباب داخل محافظة القاهرة.

وتعود أطوار القضية عندما وردت معلومات لرجال مباحث القاهرة تفيد بأن محافظة القاهرة وردت لها مكالمة تليفونية.

من أحد الأشخاصادعى فيها أنه اللواء “منصور العيسوى” وزير الداخلية الأسبق، وطلب منهم.

تشغيل عمالة بالمحافظة ونقل بعض الموظفين من أماكنهم لأماكن أخرى، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ.

كما أفضت تحريات أمنية أن وراء ارتكاب الواقعة نصاب انتحل صفة الوزير المذكور.