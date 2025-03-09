إيداع وزير الداخلية الأسبق ” صلاح الدين دحمون” حبس القليعة

أمر قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، أمس السبت بإيداع وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الأسبق صلاح الدين دحمون رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن القليعة.

وجاء أمر قاضي التحقيق في حق المتهم الموقوف ” صلاح الدين دحمون” إثر فتح تحقيق قضائي عن وقائع ذات صلة بالفساد المالي، خلال شهر فيفري المنصرم، أخضعت المتهم لجلسات سماع عدة مرات ليتم متابعته بتهم ذات طابع جزائي .

والجدير بالذكر أن المتهم الحالي عين وزيرا للداخلية شهر افريل من عام 2019، خلفا لنور الدين بدوي الموقوف حاليا هو الآخر بالمؤسسة العقابية، قبل أن ينهي رئيس الجمهورية مهامه في ال19،ديسمبر 2019 ليخلف منصبه كمال بلجود.