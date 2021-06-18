إيداع وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة رهن الحبس المؤقت
وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة
أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد. بإيداع طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق رهن الحبس المؤقت بعد متابعته بتهم فساد.
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