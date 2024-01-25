إيداع وصل الدفع في مكاتب عدل.. خبر سار من جاست ايمو!

أفرج فرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو”، في الآونة الأخيرة، عن خدمة استخراج فاتورة الكراء وإشعار الدفع بالنسبة للمستفيدين من سكنات “عدل” الكترونيا. ويتساءل الكثير منهم عن مصير وصل الدفع في مكاتب التسيير العقاري.

وفي هذا الشأن، أوضحت “جاست إيمو”، أنه يمكن استخراج إشعار الدفع إلكترونيا. مشيرة إلى أن المستفيد ليس بحاجة لإيداع وصل الدفع في مكاتب التسيير. ويمكنه فقط الاحتفاظ بوصل الدفع في حالة الحاجة إليه. وأشار فرع “جاست ايمو” إلى أن هذه الخدمات متاحة 24/24 طيلة أيام الشهر.

وأعلن، فرع التسيير العقاري لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن آخر أجل لتسديد مستحقات الإيجار الشهري يكون نهاية كل شهر.