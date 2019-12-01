إيداع وكيل الجمهورية السابق بتلمسان الحبس المؤقت بسجن عين تموشنت

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عين تموشنت، مساء اليوم الأحد، بإيداع وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تلمسان الحبس المؤقت.

وصد صدر أمر الإيداع بعد التحقيق مع المتهم، الذي مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، ثم قاضي التحقيق.

وكان المتهم وهو وكيل جمهورية شغل المنصب قبل أسابيع بمحكمة تلمسان، قد تم توقيفه بعد إفراغ أمر بالقبض صدر ضده.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، قد قرر في منتصف شهر أوت الماضي، توقيف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عن مزاولة مهامه.

كما تقرر أيضا إحالة ممثل النياية للتحقيق، بعد الاشتباه به في استغلال الوظيفة وبالخرق العمدي للإجراءات القانونية.

وقادت تحريات “النهار أونلاين” إلى أن وكيل الجمهورية السابق بتلمسان تورط في قضايا نهب للعقار.

وفي التفاصيل قالت مصادر “النهار أونلاين” إن وكيل الجمهورية يشتبه في تورطه مع مسؤولة بمديرية أملاك الدولة في عمليات نهب واسعة لأراض ملك للدولة أو ملك مواطنين.