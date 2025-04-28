إيداع 11 شخصا من بينهم 5 أفارقة الحبس بعد ترويجهم مادة الهيروين

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من 11 شخصا رهن الحبس المؤقت. من بينهم 5 أفارقة تتراوح اعمارهم ما بين 30 الى 50 سنة. وذلك بعد ان تمت متابعتهم بترويج المخدرات الصلبة من نوع الهيروين بالعاصمة.

قضية الحال تمت معالجتها من قبل المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط. التي تمكنت من الإطاحة بأفراد هذه الشبكة الاجرامية التي كانت تقوم بترويج المخدرات الصلبة هيرويين بعدة أحياء بالعاصمة على متن مركبة.

حيث تم ضبط بحوزتهم على أكثر من 700 غ مخدرات صلبة من نوع “هيرويين”. الى جانب مبالغ مالية ناتجة عن عملية ترويج هذه السموم .

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين والإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة. تبييض الأموال عن طريق إكتساب وحيازة وإستخدام ممتلكات من العائدات الإجرامية .