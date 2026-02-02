إيداع 11 شخصًا الحبس المؤقت ضبط بحوزتهم أزيد من 3.4 مليون قرص “صاروخ”

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر-الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين 2 فيفري 2026، بإيداع 11 موقوفًا رهن الحبس المؤقت في إطار قضية جماعة إجرامية منظمة عبر-وطنية ضُبطت بحوزتها 3.441.000 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، فيما لا يزال 11 شخصًا آخرون في حالة فرار.

وأوضح بيانٌ لنيابة الجمهورية أن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة أسفر عن توقيف وضبط 11 شخصًا متلبسين، ومن بينهم: بوسواليم عبد الله، بوقرين عبد الحق، فرحاتي لياس، عزيزي صادق، مادي جميلة، سهل كمال، بن مخلوف أيوب، ليماني زوبير، دلولي مصطفى، لكحل عادل، وزراردة جلال. بحيازتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، تقدر بثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعون ألف (3.441.000) قرص، فيما بقي 11 شخصا آخرون في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة.

وبتاريخ اليوم الموافق لــ 02 فيفري 2026، بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعة جميع المتهمين عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية. جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية. جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وجنحة التعامل بالعملات الافتراضية وإنشاء وتشغيل منصات لتداولها. استنادا للمصدر ذاته.

وأكد البيان أن التحقيق لا يزال متواصلاً لتوقيف المتهمين الفارين وكل من يكشف عنه التحقيق.