إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت للمتاجرة بالكوكايين

تم إيداع 12 متهماً رهن الحبس المؤقت وإخضاع شخص واحد للرقابة القضائية في قضية المتاجرة بالكوكايين بولاية وهران.

وحسب بيان لمجلس قضاء وهران، فقد أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أنه بتاريخ 06 جانفي 2025. حجزت الـمصلحة الجهوية لـمكافحة الجريمة الـمنظمة غرب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كمية من الـمخدرات الصلبة (كوكايين). وزنها 20 كلغ و608 غرام ومبلغ مالي قدره مليار و685 مليون سنتيم بسيارة أحد المشتبه بهم وبمسكنه الكائن بوهران.

أفضى التحقيق الإبتدائي إلى توقيف ثلاثة عشر شخصًا، تم تقديمهم بتاريخ 14 جانفي 2025. ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق، من أجل تهم الإستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.

بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق، أمر بوضع إثنى عشر(12) متهماً رهن الحبس المؤقت وإخضاع شخص واحد لإلتزامات الرقابة القضائية.