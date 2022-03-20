إيداع 13 شخص الحبس المؤقت بعدما ضبط بحوزتهم أكثر من 69 ألف قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شراڨة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 13 شخص من بينهم أربع نساء رهن الحبس المؤقت بالقليعة. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور بمحررات.

كما تتراوح أعمار عناصر هذه الشبكة الإجرامية ما بين 25 إلى 50 سنة. ويعدون من المسبوقين قضائيا، حيث عثر بحوزتهم أكثر من 69 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان سبق وأن أصدرته مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد فايت. التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهم و حجز 69468 قرص من المؤثرات العقلية و4 دفاتر صكوك بنكية، 4 هواتف نقّالة. إلى جانب وصفات طبيّة مزوّرة، سلاح أبيض، مركبة ومبلغ مالي قدره 183 مليون و800 ألف سنتيم جزائري من عائدات الترويج.