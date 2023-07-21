إيداع 13 متهما الحبس المؤقت و9 آخرين الرقابة القضائية في قضايا فساد ببلدية البيرين في الجلفة 

أصدر مجلس قضاء الجزائر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بيانا بخصوص فتح تحقيق إبتدائي حول فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين ولاية الجلفة.

وأوضحت نيابة الجمهورية في بيان لها وتنويرا للرأي العام على إثر بلاغ وشكاوي بوقائع فساد في تسيير بلدية البيرين بولاية الجلفة. تم فتح تحقيق ابتدائي حول إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عملية التزفيت بناء المدارس والتموين بالسلع وتسيير المنح الإجتماعية. وكذا تجاوزات في تسيير المنح الإجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.

وأضاف البيان، أن التحقيق كشف عن شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية.

وبعد استكمال التحقيق الايتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نياية الجمهورية يوم 25 جويلية 2023، أين تم متابعة 25 متهما في القضية من بينهم 3 في حالة فرار. و أمر قاضي التحقيق بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية.