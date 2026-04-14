إيداع 15 مناصرا لاتحاد الحراش الحبس بتهمة تخريب ملعب الكاليتوس الجديد

أمرت محكمة الحراش، اليوم الثلاثاء، بوضع 15 متهما من مناصري فريق اتحاد الحراش رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. بينما أفرج القاضي عن 7 متهمين آخرين مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية.

وجاءت أوامر المحكمة، حسب مصادر (النهار)، بعد تقديم 23 متهما أمام وكيل الجمهورية لمتابعتهم بتهم ثقيلة، تتعلق بجنحة جنحة ارتكاب أعمال عنف واعتداء وإتلاف ضد الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية، وجنحة التعدي بالعنف والقوة على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهما، وجنحة تخريب وإتلاف للمصالح الأمنية، وجنحة تحطيم جزء من عقار مملوك للغير.

وفي قضية الحال، تمت عملية إيقاف المتهمين، عقب تعرّض ملعب الكاليتوس الجديد شرقي العاصمة، مساء الجمعة المنصرم، لأضرار ماديّة وأعمال تخريب. إثر أحداث شغب اندلعت عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين اتحاد الحراش وضيفه جمعية وهران، لحساب الجولة الـ26 من بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط-غرب)

وتفجّرت أحداث الشغب مباشرة بعد خسارة فريق اتحاد الحراش بنتيجة (1-2)، حيث عبّر جمعٌ من مشجّعي الفريق عن غضبهم من النتيجة بالقيام بتخريب مرافق المنشأة الرياضية.

وهو ما أسفر عن تكسير عدد كبير من الكراسي وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للمدرّجات. وأثارت هذه المشاهد استياءً كبيراً في الأوساط الرياضية والإعلامية، لا سيما وأن ملعب الكاليتوس يعدّ من أحدث المنشآت الرياضية التي تم تدشينها بالعاصمة. في ظاهرة أعادت فتح النقاش حول ظاهرة الشغب في الملاعب وضرورة الحفاظ على المكاسب والمنشآت الوطنية.

ومن المرتقب أن ترفع الجهات المسؤولة عن الملعب تقارير مفصّلة حول حجم الخسائر المادية التي فاقت 1 مليار سنتيم حسب المصادر ذاتها.