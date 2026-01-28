إيداع 18 شابا متهمون بتهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر

أمرت قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من 18 شابا رهن الحبس المؤقت. تنشط في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قوارب قوية المحركات ومجهزة بوسائل اتصال متطورة.

إضافة إلى المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية ،مع جنحة حيازة جهاز حساس. فيما تم وضع أحد المتهمين وهو شيخ في العقد السادس من العمر تحت إجراء الرقابة القضائية.

المتهمون كانوا يقومون بتهريب الشباب عبر قوارب الموت انطلاقا من منطقة عين طاية من أجل الوصول الى الضفة الغربية إسبانيا. مقابل استلام مبالغ مالية باهضة ،كما تم العثور بحوزتهم على مخدرات و اقراص مهلوسة. كما تم العثور بحوزتهم على جهاز حساس حيث تم تحويلهم على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري لمتابعتهم بجنح تهريب المهاجرين، وحيازة و استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية،و، جنحة تعريض حياة المهاجرين للخطر ،مع تأجيل جلسة محاكمتهم الى الاسبوع المقبل .