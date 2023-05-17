إيداع 19 شخص الحبس بعد تهريبهم للذهب بإستعمال سجلات تجارية وهمية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بإيداع 19 شخص متهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش مع وضع 6 أشخاص متهمين تحت اجراء الرقابة القضائية من بينهم إمرأتين.

هذا بعد قيامهم بتهريب والمتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية، وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة فاقت قيمتها 1100 مليار سنتيم،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .

ووجهت للمتهمين تهم جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود

وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.