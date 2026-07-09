إيداع 19 متهما الحبس المؤقت بالبويرة في قضية تزوير الإنتخابات التشريعية

أمر قاضي التحقيق الغرفة السابعة بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، بإيداع 19 شخصا متهما رهن الحبس المؤقت في قضية تزوير الإنتخابات التشريعية بولاية البويرة التي جرت بتاريخ 2 جويلية الفارط.

ومن بين المتهمين مسؤولين مكاتب و مؤطرين لمكاتب الاقتراع ببلدتي عين بسام و بئر غبالو. تمت متابعتهم بإرتكاب أعمال تزوير ومحاولات تفضيل لصالح لحزب سياسي فاز بثلاثة مقاعد. مع محاولة التزوير في القوائم و عدد الاصوات و المساس بنزاهة الانتخابات التشريعية. فيما أمر قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية بإخلاا سبيل شخصين ووضع كشهود في ملف الحال

وجاء هذا القرار بعد أن استمر التحقيق معهم لساعات متاخرة من ليلة الأربعاء. بعدما تم تقديمهم صبيحة اليوم الاربعاء من قبل عناصر فرقة البحث و التدخل BRI.

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