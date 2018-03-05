إيداع 23 مناصرا الحبس عقب أحداث الشغب في ميلة !

أمر قاضي الحكم في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد مباشرة إجراءات المثول الفوري بمحكمة ميلة، بإيداع 23 شخصا والإفراج عن شخص واحد (طالب جامعي).

وشهد ملعب بقاسم بلعيد لحساب الجولة الـ21 من بطولة الجهوي الأول قسنطينة أحداث شغب كبيرة بين شباب “ميلة” وشباب “الميلية”.

وقد اضطرت مصالح الأمل التدخل نتيجة محاولة أنصار شباب الميلية اقتحام ارضية الميدان.

أين تم توقيف من كلا الفريقين 31 شخصا منهم 7 قصر تم الإفراج عنهم فيما بعد ولم يقدموا للنيابة.

في حين توبع الموقوفون بجرم “الإخلال بالنظام العام”، “التحطيم العمدي لملك الدولة”، “الإعتداء بالقوة على رجال القوة العمومية”.

كما تمكنت عناصر حفظ النظام من استرجاع 3 سككاين صغيرة الحجم.

وكان اللقاء قد انتهى لصالح شباب ميلة بهدفين لهدف واحد ضد شباب الميلية.