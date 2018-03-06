إيداع 23 مُناصرا الحبس عقب أحداث الشغب في ميلة

أمر قاضي الحكم في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد مباشرة إجراءات المثول الفوري بمحكمة ميلة بإيداع 23 شخصا الحبس والإفراج عن شخص واحد.

عقب أحداث الشغب التي شهدها ملعب “بلقاسم بلعيد” في لقاء الجولة ال21 من بطولة الجهوي الأول قسنطينة، والتي إضطرت مصالح الأمن للتدخل نتيجة محاولة أنصار شباب الميلية إقتحام المستطيل الأخضر.

أين تم توقيف من كلا الفريقين 31 شخصا منهم 7 قصر تم الإفراج عنهم فيما بعد ولم يقدموا للنيابة.

وقد توبع الموقوفون بجرم الإخلال بالنظام العام، التحطيم العمدي لملك الدولة، الإعتداء بالقوة على رجال القوة العمومية بالرشق بالحجارة والأدوات الصلبة.

كما تمكن عناصر حفظ النظام من استرجاع 3 سكاكين صغيرة الحجم، وكان اللقاء قد إنتهى لصالح شباب ميلة بهدفين لهدف واحد ضد شباب الميلية.