إيداع 24 شخصا الحبس المؤقت إعتدوا على رجال الأمن بمباراة أمل الأربعاء ومولودية الجزائر

تمكنت مصالح الأمن من توقيف 32 شخصا من بينهم قاصر تسببوا في أعمال شغب واعتدوا على عناصر الأمن خلال مباراة أمل الأربعاء ومولودية الجزائر.

ونشط اليوم الإثنين وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ندوة صحفية بخصوص قضية الإخلال بالنظام العام و التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية. أثناء تأدية مهامهم و التخريب العمدي لملك الدولة. والتي جرت احداثها عقب مباراة امل الاربعاء و مولودية الجزائر.

وكشفت النيابة عن توقيف 19 شخصا بتهم مختلفة تم إيداعهم الحبس المؤقت. بالإضافة كذلك إلى توقيف 13 شخصا اخر ظهروا في فيديو يعتدون على رجال القوة العمومية. أين تم إيداع منهم 06 أشخاص الحبس المؤقت ووضع البقية تحت الرقابة القضائية. فيما تم إطلاق سراح قاصر.

و اما بخصوص وفاة احد الموقوفين بمستشفى بوفاريك. فقد كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، أن التحقيقات بينت أن المعني يعاني من مرض الربو. و أن الوفاة طبيعية في انتظار صدور نتائج تشريح الجثة.