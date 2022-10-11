إيداع 25 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا المضاربة غير المشروعة

كشفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الأشخاص المتابعين في قضايا المضاربة غير المشر وعة في المواد الغدائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

ووفقا لبيان ذات المحكمة، فإن حصيلة الأشخاص المتابعين في القضايا ذات الصلة والواردة إلى نيابة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطن من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، وسوق اهراس، بلغت 30 شخص.

وأوضح البيان، أنه من بين 30 شخصا، تم إيداع 25 الحبس المؤقت، 4 وضعوا في الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن شخص واحد.

للإشارة، ينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15 الصادر في 2021/12/28 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.