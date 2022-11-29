إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في الحليب بسكيكدة

أصدرت محكمة سكيكدة أمرا بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت. ضمن إجراء المثول الفوري عن قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة، فإنه تم متابعة 04 أشخاص في هذه القضية. و يتعلق الأمر بكل من (ك. ر ) مالك الملبنة وهو حاليا في حالة فرار. و (ك .ع) مسير الملبنة واللذان يتم متابعتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب. بالإضافة كذلك إلى جنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها. قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية. وجنحة خداع المستهلك في التركيبة ونسبة المقومات اللازمة للمادة الغذائية. و هذا طبقا للمواد 02 و 13 من القانون 21-15، والمواد 24 و 37 من القانون -04-02 والمادة 429 من قانون العقوبات.

وقد تم أيضا متابعة كل من “ن. أ” بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب. وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف وإخفاء الوثائق التجارية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، فضلا عن متابعة المدعو “ج ع” بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب طبقا للمواد 13.02 من القانون رقم 21-15.

وقد تم إحالة المتهمين للمحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري، أين تم إيداع المتهم “ك ع” مسير الملبنة والمتهم “ج ع” والمتهم “ن. أ” الحبس المؤقت مع تأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

كما أشار البيان، إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15 – 21 الصادر في 28 ديسمبر 2021. ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا. والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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