إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت صنعوا عطور مقلدة لمركات عالمية

أمر قاضي محكمة الجنح بشراڨة بإيداع ثلاثة اشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الشراڨة. بعد قيامهم بصناعة عطور مقلدة لمركات عالمية. في ورشة سرية بمنطقة عين بنيان و بيعها بمبالغ مالية باهضة. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بإستغلال منشاة مصنعة دون الحصول على ترخيص ممارسة تجارية غير نزيهة. و خداع المستهلك و تقليد علامة تجارية عالمية .

تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بشراقة ،التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين في قضية الحال بعد صناعتهم لعطور مقلدة داخل ورشة سرية بدون وثائق و رخص قانونية ،تسمح لمالكها ممارسة هذ النشاط ،كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بشراڨة من حجز مركبتين نفعيتين كانتا تستعمل في نقل و تسويق هذه العطور المقلدة ،و حجز 5340 قارورة عطر مقلدة معبأة ،بالاضافة الى حجز 14400 قارورة فارغة ،و 30 لتر سائل مجهول المصدر ،و لفافات كبيرة الحجم بها مطبوعات و رسوم تجارية لشركة وهمية خاصة بالاستيراد و التصدير ،و كمية كبيرة من علب مقلدة خاصة بماركات عالمية للعطور ،و ماكنات تستعمل في عملية تغليف وصناعتها .