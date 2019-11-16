إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت واثنان تحت الرقابة بعد مقتل شاب عشريني بالجلفة 

تمكنت مصالح الأمن بولاية الجلفة من توقيف 5 شبان، مشتبه فيهم بمقتل شاب عشرينيى على مستوى سوق الهواتف النقالة بساحة بوضياف وسط المدينة.

وتم إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم منح اثنين منهما الرقابة القضائية، هذا و اهتز حي الوئام بوسط مدينة الجلفة، نهار أمس، على وقع جريمة قتل بشعة.

الجريمة راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، من طرف مجموعة من الشباب المنحرفين، استدرجوه لسوق الهواتف النقالة بساحة محمد بوضياف، ليباغتوه بعدة طعنات على مستوى رجله و بطنه، جعلته يغرق في بركة من الدماء.

لكن سرعان ما لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في الطريق، حيث طالب جيران و أصدقاء الضحية، بتسليط الضوء على الحادثة المفجعة، و تطبيق القصاص على الجناة، بعد أن تركت الحادثة استياءً لدى المواطنين.