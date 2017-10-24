إيداع 3 أشخاص الحبس بتهمة تجارة المخدرات بالطارف

تم إيداع 3 أشخاص متابعين بتهمة تجارة المهلوسات الحبس من طرف فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الطارف.

وأوضح المكلف بالاتصال أنه بناء على ورود معلومات تفيد بتورط أحد عمال إحدى الصيدليات في تجارة المؤثرات العقلية.

قامت مصالح الشرطة بتوقيف أفراد هذه العصابة التي تتكون من فتاة تبلغ من العمر 20 عاما إضافة إلى شريكيها المنحدرين من ولايتي سكيكدة و عنابة.

وقد تمكنت الفتاة من تحويل الشكوك عنها من خلال اصطحابها لفتاتين صغيرتين على متن مركبة سياحية كان يقودها أحد شريكيها.

وأضاف ذات المصدر بأن العامل في الصيدلية كان يسلمها “البضاعة” التي كانت تخفيها في حقيبتي يد قبل لبيعها.

وتم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس و بحوزتهم 1380 قرصا مهلوسا إضافة إلى مبلغ بقيمة 147 ألف و 750 د.ج و أوراق نقدية مزيفة ب2000 د.جي حسب ما تم إيضاحه.

وبعرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف تم إيداع الموقوفين الحبس عن تهمة تكوين جمعية أشرار و الحيازة و التسويق غير الشرعي للمؤثرات العقلية و استعمال أوراق نقدية مزيفة.