إيداع 3 أعوان جمارك بباتنة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لمحكمة باتنة بإيداع أعوان إدارة الجمارك بباتنة الحبس المؤقت ووضع آخر من ادارة الجمارك بخنشلة وتاجر تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المتهمون وجهت لهم جنح تكوين جمعية اشرار بغرص الإعداد لجنحة، والنصب والاحتيال واساءة استغلال الوظيفة.

وكانت التحقيقات قد باشرتها نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة عقب شكوى تقدم بها المدعو “ق س” مفادها أن المتهمين استولو على مبلغ مالي هام بالعملة الوطنية و الاجنبية في نقطة مراقبة للجمارك عند المخرج الشرقي لبلدية عين ياقوت، يذكر ان القضية تعود الى 3 مارس الفارط.