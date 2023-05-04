إيداع 31 مناصر للترجي التونسي الحبس المؤقت  

كشف موقع “الكأس” القطري عن توجيه قاضي تحقيق تونسي بسجن 31 مشجّعا لنادي الترجي التونسي على إثر الأحداث الذين تسبّبوا فيها خلال مباراة “المكشخة” وشبيبة القبائل.

كما قال أن القرار سيرسّم إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشعب والعنف الكبيرة التي شهدها ملعب رادس، و التي كانت سببا في توقيف القمة الجزائرية والتونسية لمدّة طويلة.

يذكر،أنه تم لعب المباراة بعد نهاية العنف الذي كان حاصلا في المدرجات وأعلن الحكم عن التعادل، و تأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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