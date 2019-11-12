إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة قتل كهل في غليزان 

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو يأمر بإيداع 4 أشخاص الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وطمس أثار الجريمة.

فيما إستفاد 04 أشخاص الآخرين من الإستدعاء المباشر للمثول أمام المحكمة في نفس القضية.

أطوار القضية تعود إلى التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد العثور على جثة كهل عثر عليه مقتولا باحدى الحقول بالقرب من الطريق السيار شرق -غرب بوادي ارهيو.

وتم تحديد هوية 08 أشخاص مشتبه فيهم وبعد إستغلال جميع المعلومات والدلائل والقرائن المرفوعة من مسرح الجريمة.

تبين أن الضحية تعرض بعد المناوشات التي وقعت بنيه وبين رفاقه إلى الضرب بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر.

كما تم إسترجاع الدراجة النارية الخاصة بالضحية التي قام الفاعل برميها في قاع الواد بالقرب من مسرح الجريمة.