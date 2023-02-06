إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بعد تورطهم في قتل شخصين من ولاية برج بوعريريج

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شراڨة بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة من بينهم أمراة تنحدر من ولاية بويرة. هذا بعد تورطهم في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريرج اللذان تم خنقهما بواسطة أكياس بلاستيكية. وبعدها تم تقطيع جثتهما و رميهما وسط الاحراش بولاية بومرداس.

كما تمت معالجة قضية الحال، من طرف مصالح الدرك الوطني بشراڨة، التي القت القبض على افراد هذه الشبكة الإجرامية. التي نصبت على الضحيتان اللذان ينحدران من ولاية برج بوعريريج وكانا بصدد شراء عملة صعبة من شخص. ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة و بالضبط من منطقة درارية بالعاصمة ،و بعد تكثيف التحريات من طرف أفراد الدرك الوطني. حيث تم الى المساهمون في هذه الجريمة الشنعاء. حيث تم توقيف أفراد هذه الشبكة واكتشاف مكان الضحيتين اللذين تعرضا للقتل. وحسب مصادر النهار انه تم استرجاع مبلغ مليار و 650 مليون سنتيم كانت بحوزة المتهمين في قضية الحال. في حين، وجهت لافراد هذه الشبكة الإجرامية تهم ثقيلة من بينها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد ،في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية .