إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق غابة الأرهاط بتيبازة

أصدرت محكمة سيدي امحمد بيانًا، اليوم الخميس، كشفت فيه عن نتائج التحقيقات المتعلقة بسلسلة الحرائق التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الأخيرة مؤكدةً توقيف أربعة أشخاص تورطوا في إضرام النار عمدًا في الأملاك الغابية.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام. أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية. وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن يومي 13 و 14 من الشهر الجاري. عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية، قامت بإضرام النار عمدا في الغابة الواقعة ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة. حيث تسبب ذلك في إتلاف أشجار الصنوبر الحلبي، الأدغال والأحراش والأراضي الفلاحية الواقعة كلها ضمن المحيط الغابي”.

وبناءً على التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من أربعة أشخاص مشتبه فيهم، توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية. استنادا إلى المصدر ذاته.

وأضاف البيان: “بتاريخ اليوم الموافق لـ 2025/11/20 وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي. من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر. وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.