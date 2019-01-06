إيداع 4 أشخاص الحبس لتورطهم في تخريب أملاك الدولة بسيدي بلعباس

ألقت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف ولاية سيدي بلعباس القبض على 4 أشخاص.

الأشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و 34 سنة ، بعد تورطهم في حمل اسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي، والتخريب العمدي لملك الدولة.

وأسفرت العملية عن حجز عدة أسلحة بيضاء كانت بحوزة السالفين الذكر.

كما تم تقديمهم أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف لمعلومات تفيد بوجود مجموعة أشخاص يقومون بتخريب إشارة المرور الضوئية والعداد التابع لها.

وعلى إثر ذلك باشرت المصلحة بفتح تحقيق على جناح السرعة للوقوف على ملابسات القضية.

وبعد التنقل على الفور إلى عين المكان لفت إنتباه قوات الشرطة 4 أشخاص سرعان ما لاذو بالفرار بمجرد مشاهدتهم لقوات الشرطة.

ليتم توقيفهم الواحد تلو الأخر، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة .

كما بينت التحقيقات أن أحدهم متورط في عدة قضايا متعلقة بالتخريب العمدي لملك الغير .