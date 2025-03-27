إيداع 4 أشخاص الحبس وحجز 42 كلغ كوكايين بوهران

كشفت محكمة وهران عن حجز 42 كلغ من مادة الكوكايين، وتوقيف أربعة أشخاص.

حسب بيان لذات الهيئة، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و تبييض عائداتها الإجرامية. قامت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار بالمخدرات بتلمسان التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. يوم 23 مارس 2025، بحجز كمية 42 كغ من المخدرات الصلبة (كوكايين ). بالإضافة كذلك إلى 599370 قرص مهلوس من نوع بريغابالين كانت منقولة على متن شاحنة بمدينة وهران.

و استمرارا في التحقيق الإبتدائي تم حجز مبلغ مالي معتبر وعشر مركبات من مختلف العلامات. كما تم توقيف أربعة أشخاص هم ( ق س ) ( ز م ) ( ع ي ) ( ع ر م ) تمّ تقديمهم بتاريخ 27 مارس 2025 ثم أحيلوا على قاضي التحقيق. من أجل تهم الإستيراد و الحيازة و النقل و التخزين و الحصول على المخدرات و المؤثرات العقلية قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة و التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية و تبييض الأموال .

وبعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.