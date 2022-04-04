إيداع 4 أعوان أمن الحبس لسرقتهم تجهيزات من مرقد شرطة الحدود بالمطار الدولي  

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، بإيداع 4 أعوان أمن وحراسة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة السرقة بالتعدد.

وجرى تقديم المتهمين الموقوفين أمام نيابة المحكمة قبل أن يتم إحالتهم على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. قبل أن يقرر تأجيل ملف القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين. وبالمقابل سجلت الجلسة غياب الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ما أفادته مصادر ” النهار” من معلومات حول القضية، فإن عملية الإطاحة بالمتهمين تباعا، جاءت بعد فك لغز جريمة سطو تعرض لها مرقد خاص بشرطة الحدود لمطار هواري بومدين قبل حوالي شهر، أين قام الفاعلون في جنح الظلام بسرقة ماكنة لتحضير القهوة الطازجة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 30 مليون سنتيم، بالاضافة إلى 5 لواحق تابعة لأجهزة تبريد.

وعن طريق استغلال الوسائل التقنية المتاحة من طرف المحققين، من خلال رفع البصمات والاعتماد على كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى الجناة، مع تحديد هويتهم كاملة ويتعلق الأمر بـ 4 أعوان أمن وحراسة، كل من ” م.نوفل” ،” م.حسان”،” ط.رضا” ،”ن.سيد علي”. الذين يعملون بنفس المرقد. ليتم توقيفهم واحالتهم للتحقيق الابتدائي ثم القضائي. في إنتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة الاسبوع المقبل.

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