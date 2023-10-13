إيداع 4 متهمين الحبس بعد اكتشاف ثغرة مالية بـ 60 مليار في ملبنة الأوراس بباتنة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة باتنة بإيداع 4 متهمين من ملبنة الأوراس، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الحبس المؤقت. فيما تم وضع متهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية. وذلك على خلفية فضيحة إكتشاف ثغرة مالية في حسابات ملبنة الأوراس بقيمة تزيد عن 60 مليار سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة “للنهار”فإن الثغرة المالية هي الفضيحة التي تم اكتشاف أولى خيوطها. عندما طلب مسؤول المصنع تغيير حساب الملبنة من بنك الفلاحة إلى بنك آخر. ليكتشف أن المبلغ المحول الى الحساب الجديد ناقص بأكثر من 60 مليار سنتيم مقارنة مع ما قدمته المصلحة المالية والتجارية من حسابات ووثائق ووصولات.

هذه الأخيرة تبين أنّ ختم وتوقيع البنك عليها كان مزورا، ما يعني أن تلك الأموال لم تدخل فعلا إلى حساب المصنع. لتبدأ الشرطة في سلسلة تحقيقات أفضت الى توقيف موظفين وإطارات تجاوز عددهم الـ10. حيث بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق محكمة باتنة في جلسة دامت إلى غاية الثانية فجرا. تم استصدار أمر بإيداع 4 متهمين رهم الحبس، ووضع البقية تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.

وفي ذات السياق، علمت النهار بانطلاق تحقيقات أخرى إدارية وأمنية، في عدة إدارات ومؤسسات، ومع رجال اعمال، وإطارات في قطاعات مختلفة. كما أفضت بعض التحقيقات الى سحب جواز سفر رجل أعمال معروف. يشتبه تورطه في شراء قطعة أرض بعد تزوير وثائقها.

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