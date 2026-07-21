إيداع 4 متهمين الحبس ووضع 2 آخرين تحت الرقابة ضبط بحوزتهم أزيد من قنطار كوكايين 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أوامر بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهمين إثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لضلوعهم في قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وضبط المتهمون متلبسين لحيازة بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقدر بقنطار و33 كلغ، بالضبط 133 كيلوغرام.

وأوضحت نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية للرأي العام في بيان صحفي لوزارة العدل اليوم الثلاثاء. أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما. وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالجت محكمة سيدي امحمد قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة متكونة من 9 أشخاص.

وتم ضبط 4 منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من المدعو “زوغار فؤاد” 39 سنة، والمدعو بوشارب هشام “35 سنة”، والمدعو” بيبي إبراهيم “30 سنة”، والمدعو غزرم لزهر “51 سنة”، بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقدر بقنطار و33 كلغ.

وأضاف المصدر نفسه، أنه وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى. تم توقيف 6 أشخاص مشتبها فيهم فيما بقي 03 أشخاص آخرين في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ21 جويلية 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة قصد البيع النقل التخزين الشحن والاستيراد للمخدرات الصلبية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.