إيداع 4 موظفين في مركز الردم التقني الحبس بتهمة التورط في قضايا فساد بالبيض

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بإيداع المدير السابق لمركز الردم التقني ومحاسب ومخزني وممون، الحبس في قضية الحال المتعلقة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والإختلاس ومنح امتيازات غير مستحقة، كما أمر قاضي التحقيق بوضع 3 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية.

الملف عالجته الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، حيث تم تقديم 15 شخصا أمام نيابة محكمة البيض، قبل إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس الجهة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق في الملف الذي سجلت فيه تلاعبات بفواتير وصفقات ستحدد الخبرة قيمتها المالية بدقة.