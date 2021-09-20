إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت بتُهمة التورط في حرائق الغابات

تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، بتهمة التورط في إفتعال حرائق الغابات الأخيرة التي مست العديد من الولايات عبر الوطن مخلفة خسائر بشرية ومادية وفي الغطاء النباتي.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم الإثنين، مكنت التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني من توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص، حسب ذات المصدر.

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