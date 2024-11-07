إيداع 5 أشخاص الحبس بعد حجز أكثر من 482 كلغ من المخدرات ببوفاريك

أصدرت محكمة سيدي امحمد بيانا بخصوص قضية حجز 482 كلغ من المخدرات. أين تم إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت.

و في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضية تتعلق بحجز على مستوى الطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك. كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ أكثر من 482 كغ. بالإضافة كذلك إلى مركبتين.

وأسفر التحقيق الإبتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، على توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 06 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم. من أجل جنايات الحيازة و الشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جنحة تبييض على سبيل الإعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة

المتابعين، رهن الحبس المؤقت.