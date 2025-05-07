إيداع 5 أشخاص الحبس بعد ضبط 9 كلغ من المخدرات و 847 ألف قرص مهلوس بوهران

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن بوهران، بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت. وذلك على إثر ضبط 9 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. و847200 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين بمركبة لأحد المشتبه بهم.

وحسب بيان صادر عن مجلس قضاء وهران فإنه ” عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية. حجزت الضبطية القضائية التابعة للمركز العملياتي الجهوي لأمن الجيش بالناحية العسكرية الثانية “وهران” يوم 02 ماي 2025، كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي وزنها 09 كلغ. وكمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين تقدر بـ 847200 قرصا بمركبة لأحد المشتبه بهم.

وأضاف البيان، أنه وإستمرارا في التحقيق الإبتدائي تم حجز 04 مركبات من مختلف العلامات. وتوقيف خمسة أشخاص هم (ز م)،(أس )،(ع و)،(ش س)،(ل ذ ) تم تقديمهم بتاريخ 07 ماي 2025. ليتم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق من أجل تهم القيام بطريقة غير مشروعة بإستيراد وحيازة وتخزين ونقل ووضع للبيع المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.