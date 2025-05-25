إيداع 5 متهمين الحبس وحجز 13540 قرص “بريغابالين” مخبأة بحافلة النقل الجامعي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بإيداع 5 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. لمتابعتهم في قضية جنائية لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والإتجار بالمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة منظّمة.

وتوبع في القضية المتهم الرئيسي سائق بحافلة النقل الجامعي، الذي ضُبط متلبسا بحيازة الممنوعات قدرت إجمالا بـ 13540 ألف كبسولة من نوع “بريغابالين” المعروفة في الوسط الإجرامي بـ”الصّاروخ”. تم اخفاؤها بداخل الحافلة ليقوم بمهمة ترويجها وتوزيعها على تجاري المخدرات خارج أوقات العمل.

كما مكّنت العملية من حجز 3 مركبات من اثنين منها من نوع ” كليو” وأخرى من نوع “بيكانتو” مع مبلغ مالي يقدر بـ 50 ألف دج ووثائق السيارات المحجوزة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عملية إيقاف المتهمين السالف ذكرهم، جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بباب الزوار. مفادها قيام المتهم الرئيسي سائق حافلة لنقل الطلبة الجامعيين بالعاصمة، بالاتجار بالمؤثرات العقلية. مستغلا الحافلة في إخفاء الممنوعات بغرض تسهيل تنقلاته وايصالها إلى أشخاص آخرين ينشطون في نفس المجال الإجرامي.

وعلى إثره تم إعداد خطة محكمة ليتم توقيف المعني بمنطقة الحميز وهو على متن الحافلة. إذ أسفرت عملية تفتشيها عن العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريغالين ” قدرت بـ 13540 كبسولة.

المتهم يعترف بالجُرم المنسوب إليه

وحسب ذات المصادر ولدى إحالة المتهم للتحقيق الابتدائي، تبيّن أنه رب أسرة وأب لأطفال يبلغ من العمر 54 سنة، ويقطن بمنطقة بودواو. حيث اعترف بأن الممنوعات المحجوزة تعود إليه، كما أنه يستغل المركبة لنقلها بغرض التمويه. والافلات من التفتيش على مستوى الحواجز الأمنية، وهذا خارج أوقات العمل.

كما تبين في إطار التحقيق، أن المتهك يحوز على رخصة للاحتفاظ بحافلة النقل الجامعي بعد نهاية الدوام لأجل نقل الموظفين بالديوان الجامعي في الفترة الصباحية، قبل بدء العمل بالجامعة.

كما أقرّ المتهم أنّ الممنوعات التي عُثرت بحوزته يقتنيها من عند مموّن يقطن بمدينة درقانة. هذا الأخير وبعد عملية ترصد له بالقرب من مسكنه العائلي تم توقيفه هو الآخر. ليعرف أمام رجال الضبطية المتهم أنه ينشط في مجال الإتجار وبيع المؤثرات العقلية مع شخص آخر يقطن بمدينة الرغاية.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ توقيف المتهم الذي تبيّن أنه يجلب المؤثرات العقلية من ولاية ورقلة. حيث يتولى نقل الممنوعات إلى العاصمة وتخزينها ثم توزيعها على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية. وهم المتهمين الموقوفين لترويجها وعرضها للبيع على المدمنين والمروّجين باقليم المنطقة. ليتم توقيفهم تباعا، ليبلغ عدد أفراد الشبكة 5 تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لمواصلة التحقيق معهم.

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